將軍澳峻瀅三房725萬沽　呎價失守1萬大關｜單位直擊

日出康城連環出現低價成交，峻瀅一伙低層三房戶，放盤八個月累劈25%至725萬元沽出，呎價僅9,851元。區內代理指，是次成交為屋苑首個呎價失守1萬元之個案。



中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，是次成交為峻瀅1期5座低層A室，實用面積736平方呎， 屬三房間隔，座向北，望開揚山景。單位在今年3月以968萬元放盤，新近以725元沽出，呎價9,851元，為屋苑首宗呎價跌穿1萬元的成交。而單位放盤約八個月後累劈243萬元或25%

↓↓峻瀅成交單位直撃↓↓

據中銀就上述單位的網上估價為807萬元，恒生則為811萬元，即新成交價較估價逾一成。參考屋苑同類型成交，對上一宗於本月錄得，為5座低層A室，面積與上址相同，以768萬元易手，呎價約10,435元，反映同類戶型樓價一個月內跌了5.6%。

據悉，上址原業主於2012年以約504.4萬元購入單位，並在2015年2月及3月作兩次內部轉讓，持貨約十年，單位帳面升值約220.6萬元或約44%。

參考峻瀅近日前錄得一宗損手成交，為峻瀅 II 期1座低層F室，實用面積約504平方呎，兩房間隔，早前以620萬沽出，累減230萬元或約27%，呎價約12,302元。原業主於2019年3月以665萬元購入單位，持貨逾三年半，帳面虧損45萬元或近7%。計及雜費開支，料實蝕超過80萬元離場。