回應施永青「蝕本賣樓」論　湯文亮：倘成真樓市一定會大跌

早前中原集團創辦人施永青以「發展商要準備蝕本賣樓」為題撰文，指現時市況走勢向下，發展商應該趁市場還有客的時候，早點減價推盤，勇於壯士斷臂，才能及時割掉損失。又指雖然做地產代理生意，但以個人身份看淡樓市，謂今日不賣明日可能蝕更多。

資深投資者湯文亮近日就此言論作出回應，指是否賣樓、甚至是蝕本賣樓，是有一條物質不變的定律，就是業主實力不足，欠債太多，不賣樓隨時會變成負資產者，便有機會蝕本賣樓，不過都只是「有機會」。事實是不少負資產者只要按時供款，銀行都不會迫他們蝕本賣樓。

湯文亮：地產商蝕本賣樓是損人不利己

湯文亮又指，「論實力，本港地產商肯認第二，沒人敢認第一，如果地產商蝕本賣樓，是否能夠賣到一個好成績是其次，但會釋出一個負面訊息予所有業主，連地產商都看淡，樓市一定會大跌，不賣樓就笨。」

他續指，「如果太多小業主有這個心態，樓市不大跌就出奇。」他更認為，「地產商蝕本賣樓是損人不利己，相信地產商從不考慮蝕本賣樓，賺少一些或者會有可能。」並謂「老施」想多了。

湯文亮續指，在二手樓市場的情況也是一樣，現在劈價賣樓的業主大多數只擁有一個自住單位，由於按揭成數太高，如樓市繼續下調，他們很容易會變負資產者，但持有超過一個單位的業主，按揭成數限定在四成內，以這個借貸比率，銀行根本沒有風險。也當然不會迫業主賣樓，所以，大家在市場不時見到將唯一自住單位賣走的業主，很少見持有幾個單位的業主要劈價賣樓，反問既然小業主都不用劈價，大地產商又有需要蝕本賣樓嗎？