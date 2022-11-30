10月新申請按揭宗數創8個月新低　P按選用比例回升至9.1%

10月份金管局住宅按揭統計調查結果出爐，新申請按揭貸款的宗數連跌2個月兼創8個月新低；而新批出按揭貸款金額及宗數則分別下跌4.7%及9.3%，金額及宗數均連跌5個月，並同創8個月新低。有按揭界人士認為，加息因素阻礙買家入市，今年全年按揭宗數或按年跌超過20%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，一二手市場交投持續回落，加上加息陰霾令市場氣氛位於觀望態度，使按揭數字繼續全線下跌，料今年全年按揭宗數將按年回落逾兩成。至於中原按揭董事總經理王美鳳則指出，加息因素及金融市場波動夾擊，樓巿淡風影響按揭市場表現。

新申請按揭貸款僅7280宗

資料顯示，10月份新申請按揭貸款的宗數為7,280宗，比上月8,727宗減少16.6%或1,447宗，連跌2個月及創８個月新低。而新批出按揭貸款金額及宗數分別錄得324.73億元及6,341宗，比上月340.57億元及6,994宗，金額及宗數分別下跌15.84億元及653宗或4.7%及9.3%，金額及宗數均連跌5個月及同創8個月新低。

另外，新取用按揭貸款金額及宗數分別錄得210.49億元及4,436宗，比上月259.04億元及5,441宗，金額及宗數分別下跌48.55億元及1,005宗或18.7%及18.5%，金額及宗數連跌3個月及同創6個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

首10個月新批出按揭貸款額不足4000億

以首10個月比較，今年新批出按揭貸款額及宗數為3,925.32億元及77,862宗，比去年同期的5,053.6億元及102,324宗，貸款額及宗數分別下跌1,128.28億元及24,462宗或22.3%及23.9%。另外，今年首10個月的新取用按揭為2,610.07億元及53,912宗，相比去年同期貸款額及宗數錄得3,298.05億元及69,288宗，貸款額及宗數按年分別下跌687.98億元及15,376宗或20.9%及22.2%。

上月轉按宗數回落22.5%

10月份轉按貸款額及宗數分別錄得91.7億元及1,913宗，按月下跌20.93億元及554宗或18.6%及22.5%，金額及宗數連跌2個月，創6個月及8個月新低。以首10個月計算，金額及宗數比去年同期分別上升180.75億元及2,686宗或21.2%及13.2%。曹德明表示，轉按數字再急跌，相信現時絕大部分銀行已調升最優惠利率及H按封頂息率，銀行將大機會繼續加息，轉按誘因大減，相信尾班車效應已完結，第四季轉按數字將按季回落逾兩成半。

上月按揭比率55.8% 連跌4個月回升

另外，10月份的按揭比率為55.8%，按月上升1.4%，連跌4個月後回升，而平均還款年期按月維持至329月（即27.42年），平均按揭貸款金額則增加25萬元至512萬元，創4個月新高。此外，10月份H按選用比例報84.1%，按月大跌12.3%，連跌4個月，創33個月新低。而P按的使用比例大升7.8%至9.1%，創32個月新高。而定息按揭計劃則上升4.1%至4.6%，創52個月新高。

曹德明表示，部分銀行的P按計劃實際按息比H按計劃的封頂位較低，而月前有銀行推出限時定息按揭計劃，息率更比普遍P按及H按封頂位略低，因此吸引部份新造按揭客戶選用以慳取更多利息支出，並使兩種按揭計劃選用比例一同上升。