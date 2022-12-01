土瓜灣道地舖獲市建局4054萬收購　十五年升值近3000萬

市建局進一步收購土瓜灣道/榮光街重建計劃範圍內的舊樓物業。市建局最新以4,054萬元收購土瓜灣道17號地舖，較原業主十五年前購入價，帳面升值接近3,000萬元。

上述土瓜灣道17號地舖，面積約1,000平方呎，在上月初獲市建局以4,054萬元購入。原業主於2007年透過公司名義以1,132萬元買入上述舖位，是次易手帳面賺約2,922萬元，升幅約2.58倍。

市建局近月頻頻出手買入重建範圍內的舖位物業，如今年10月份以2,877萬元收購土瓜灣道25號地舖。原業主早於1968年買入舖位，即過去五十四年間物業帳面獲利2,867.25萬元，升幅高達294倍。

九龍城土瓜灣道/榮光街發展計劃。

上述成交舖位所在位置，為市建局土瓜灣道/榮光街重建計劃範圍內，該重建計劃於2021年3月啟動，涉及53個街號，包括土瓜灣道1至15號及17至31號（單數）、馬頭圍道111至127D號（單數）、啟明街1至5號及11至19號（單數）、玉成街1至7號（單數）及2至12號（雙數）、鴻福街2至6號及10至14號（雙數）。

至今年6月底，市建局進一步公布向土瓜灣道／榮光街重建計劃內的物業業主發出收購物業建議，每呎實用面積收購價為17,798元。