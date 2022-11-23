廣東道續成全球第二貴街道　呎租933元　較疫情前累挫41%

戴德梁行今日（23日）發表2022年《全球主要零售大街》（Main Streets Across the World 2022）報告指，尖沙咀廣東道街道商店為全球最貴零售租金排名第二，每月呎租水平為933元，按年減少5%，較疫情前累挫41%。廣東道排名僅次於全球最貴的紐約上第五大道（每月呎租1,300元）；米蘭的蒙特拿破侖大街則排名第三（每月呎租897元）。



羅素街呎租840元 較疫情前挫近五成

據該行資料，以亞洲區計算，香港仍然包辦亞洲區第一及第二位，當中，尖沙咀連續三年蟬聯亞洲區最貴街道，第二名則為銅鑼灣羅素街，其每月呎租水平約840元，較疫情前累挫49%。

傳統遊客區吉舖續現 但租金跌幅已喘定

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，尖沙咀自2020年起取替銅鑼灣成為亞太區最昂貴的購物大街，雖然目前內地旅客訪港數字仍然處於極低水平，傳統遊客區的空置舖位續現，同時租金繼續受壓，但租金跌幅已趨穩定。

他又指，留意到核心區的商舖組合出現變化，部分奢侈品牌相繼遷出，商戶組合已逐漸轉向為大眾化的品牌，以迎合本地人的生活消費模式。個別業主亦願意把舖位拆細出租，為租戶提供彈性選擇。

尖沙咀租金比東京銀座高近52%

戴德梁行執行董事、香港研究部主管鄧淑賢指，疫情期間，亞太地區內大部分國家仍未全面通關，故亞太區的零售市況主要靠本地消費支持。儘管如此，香港、東京、悉尼、首爾、上海仍能躋身全球十大最昂貴零售地段之列。

她又指，近期其他貨幣表現疲弱，某程度上也幫助香港在2022年租金保持排名，香港尖沙咀和銅鑼灣高踞亞太區首兩位的同時，尖沙咀租金更較第三位的東京銀座高出近52%。

展望2023年走勢，林應威料，明年全球整體街道舖位租金也會錄得溫和增長，惟幅度料僅錄低單位數升幅。