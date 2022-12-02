中國信達34億放售尖沙咀君怡酒店　半年劈兩億　料需損手離場

疫情反覆，本港旅遊業陷寒冬，市區酒店物業也要劈價求售。由四大國有資產管理公司之一、中國信達持有的尖沙咀金巴利道28號君怡酒店，在今年6月份透過北京一個資產交易網站推出放盤，叫價約36.6億元。惟過去半年一直未獲承接，上月酒店重新推出市場，叫價已降至約34.3億元，約較半年前劈2.3億元。若以最新叫價賣出，帳面將貶值約20%，或需蝕約8.657億元。



君怡酒店本來於今年6月24日推出市場放售，叫價約36.6億元。不過截至11月中、即五個月內未獲買家承接。中國信達上月中再度重新放售君怡酒店，但叫價已調低2.3億元或約6.3%至約34.3億元，出售期限至本月15日止。

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酒店前東主五年前「離奇死亡」 酒店七折賤賣

翻查資料，君怡酒店的前東主為商人劉希泳，其遺孀為央視女主播劉芳菲。劉希泳於2017年3月在內地「離奇死亡」，及後被指是遭刑訊逼供致死。隨後，君怡酒店淪為銀主盤並被接管，在2019年交由會計師行放售，意向價約60億元，終在同年10月份以42.957億元出售予債權人之一的中國信達，較意向價低逾28.4%。

三年前以債權人身份買入酒店 作價近43億

值得留意，中國信達三年前購入君怡酒店時，繳付相等於樓價8.5%的印花稅，涉及3.655億元，因為當時買入價加上印花稅，實際成本價高逾46.65億元。假設君怡酒店以現時叫價約34.3億元成功賣出，帳面亦要蝕約8.657億元，物業貶值約20%。若計及買入時的印花稅，料實際損手金額達12.3億元。

位於金巴利道28號的三星級君怡酒店，酒店於1990年落成，鄰近美麗華商場及The ONE，佔地約20,559平方呎，建築面積約278,606平方呎，其中，地下設多個舖位，商舖面積約33,712平方呎，閣樓及1樓有咖啡室、餐廳等，2至21樓為酒店客房，提供約546間面積約220至500平方呎的客房。