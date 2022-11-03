酒店劏房價搶客　青衣海景酒店月租5780元起　平鄰近私樓一半

疫情打擊本港旅遊業，縱然政府放寬入境檢疫至「0+3」，惟酒店業未見有即時受惠，個別兩、三星酒店更要推出「劏房價」月租吸客。位於青衣的華逸酒店及青逸酒店，本月舉行開放日，月租價格最平由5,780元起，已包服務費及管理費等，部分客房更可望遠海景，比鄰近私樓月租1.2餘萬元起，平超過一半。



據了解，位於青衣路1號的華逸酒店，早前已推出「割候式」的長期住宿計劃、以月租客房6,000元吸客。本月酒店再舉行兩場開放日，市民於開放日當日確認預訂，月租進一步降至5,780元起，日均租金低於200元，不過需最少連續入住180晚，價錢已包括服務費，更指明可用政府消費劵支付。

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租金包無線上網、清潔費 可免費用健身室

至於鄰近的青逸酒店亦有提供類似的月租服務式住宿計劃，月租由7,000元起，需最少連續入住三個月或以上。酒店提供6種不同房型，實用面積由136至310平方呎，租價亦有別。

當中最平一伙標準客房，實用面積136平方呎，月租由7,000元起， 呎租約51元，房間外望貨櫃碼頭景及遠藍巴勒海峽海景，設有淋浴間，兩張單人床等。月租價錢已包含加一服務費、管理費、水電費、無線上網及每10日清潔客房等服務，住戶更可免費使用健身室及免費穿梭巴士。

同區薈藍200呎開放式 月租1.3萬

參考在青逸酒店後方的私人屋苑藍澄灣，平均月租由1.2萬至1.65萬元，平均呎租約28元水平，其中一伙3座高層全海景單位，面積451平方呎、兩房，上月以約1.4萬元租出。再參考同區另一全新私樓、近期入伙的青衣薈藍，主打細單位，近日一伙面積約207平方呎的開放式單位，以月租1.3萬元租出，呎租高達63元，酒店房租金較之平逾55%。

上述兩酒店的月租水平僅為私樓的一半，當然面積亦較少。而租期短，較私樓靈活，但酒店早在2004至2005年落成，硬件較殘舊，估計適合預算不多或短租人士。

事實上，若要以每月約5,000元至6,000元預算租樓，市面上一般只有劏房選擇。如早前有組織調查指，2015年至2021年間平均劏房月租約4,900餘元，個別連獨立廁所索價動輒5,000餘元。若然是太空艙，早前長沙灣一太空艙每艙收費也要2,800元。