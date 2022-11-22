疫情期7酒店改劃住宅　涉4823伙　萊坊：酒店業前景令人擔憂

萊坊發表《2022年香港酒店市場報告》指，儘管香港逐漸放寬邊境管制措施，酒店隔離措施改為「0 + 3」，但酒店業的前景仍然令人擔憂，預計短期整體旅遊業仍疲弱。又認為即使酒店檢疫政策完結，都不會在短期內帶來很多海外遊客，尤其是到香港短線旅遊的遊客。

酒店營運者轉變業務模式

萊坊指，新冠疫情爆發對香港酒店業帶來負面影響，並繼續重新為行業及其商業模式定位。由於長期缺乏入境旅客，香港酒店營運者已轉變業務模式，以適應和調整前所未有的變化。而面對低迷的酒店市場，一些酒店業主縮減酒店業務，通過翻新酒店作其他用途，特別是住宅，以釋放資產價值。自2020年以來，至少有7份規劃申請已提交至城規會，由酒店改變用作住宅用途，提供約4,823個單位。

酒店改造為共居空間或長期住宿

隨著旅行限制的實施，酒店業資產值已經明顯折算，並吸引有興趣將酒店改造成共居空間或長期住宿的離岸基金投資者。該行預計，酒店投資額將保持穩定。又指香港共居空間仍在擴張，在利好和強勁需求下，愈來愈多投資者有意將整幢酒店或公寓物業，改變為長租公寓。

萊坊認為，對於酒店運營商來說，重新定位以提高投資回報是一項重要策略。隨著訪港遊客人數處於歷史低水平，預計一些酒店運營商將抓住機會，通過酒店升級和翻新改造來重新定位，增加其資產價值，提供更可觀的長期回報，例如透過收取更高昂房價，開拓新和廣泛的客戶群，以及為業主帶來非客房收入的來源。

今年有4幢酒店改作共居空間。（萊坊提供）

主題酒店成另類增長動力

此外，自疫情以來，香港實施了全球最嚴格的邊境管制制度之一。由於香港持續實施旅遊限制，很多香港人選擇「Staycation」或酒店體驗活動。酒店的主題對其受歡迎程度有很大的影響。該行預計在低迷的市場環境下，主題酒店將成為酒店業的另類增長動力。

萊坊認為，酒店業的前景仍然令人擔憂。萊坊大中華區研究及諮詢部副董事梁詠璣表示，儘管入境旅客的檢疫措施縮短為0+3，但預計對吸引國際旅客和提升香港的國際地位作用不大，短期內旅遊業整體仍將保持疲軟。

首八個月五星級酒店入住率56%

據資料顯示，2022年首八個月，訪港過夜旅客回升至175,852人次，按年增加234%。今年首八個月，五星級酒店入住率按年增加15個百分點，達到56%，期內五星級酒店的平均日租為1,671元，按年增加16.5%。