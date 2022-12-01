英語導師擬在港紮根　斥1040萬購領都千呎戶　待4年後申退辣稅

日出康城11月交投量增至約60宗，按月大增約兩成，新近再錄專才入市個案。有外籍導師於日出康城租樓多時，近日斥1,040萬元購入領都一伙四房戶自住，並打算待居港滿七年後申請退稅，料涉稅約270多萬元。



美聯物業分行高級分區營業經理梁傑指，上述成交單位為領都11座高層B室，實用面積1,005平方呎，屬於四房間隔，當日獲3組客爭購，最終由外籍專才以1,040萬元購入，成交呎價約10,348元。

居港多四年 料可退回約270多萬

他指，上述買家為外籍英語導師，已居港三年多，過去與從事生意的丈夫，以及子女於日出康城租住單位，因打算在港紮根，且見將軍澳跨灣大橋快將啟用，出入更方便，決定在同區置業。是次入市涉及印花稅達312萬元，即樓價三成。代理指，買家打算待居港滿七年後，申請退回稅項，估計可退回約273萬元。

原業主於2011年10月以816.1萬元購入上述單位，持貨超過十一年，現帳面獲利約223.9萬元，單位升值約27%。梁傑補充，日出康城11月初亦錄得一宗專才入市個案，該買家同樣購入領都四房單位，涉資約980萬元。