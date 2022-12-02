堅尼地城蚊型住宅地上月近4.4億批出　較次標高出約7%

上月堅尼地城西寧街及域多利道蚊型住宅地以4.39299億元批出，每呎樓面地價僅約9,500元予興曄發展有限公司，較估價下限低約一成，亦為港島地價近八年來的新低。

最低出價僅2.81億 呎價6077元

地政總署最新布其餘8份落選財團的投標價，出價第二高的財團投標金額為4.11555億元，每呎地價約8,900元。即中標價較次標高出約6.7%。至於其餘7份標書的投標價介乎2.81億至3.73億元，每呎地價約6,077至8,066元。

除中標財團興曄發展有限公司外，其餘投標公司包括長實（1113）、鷹君（0041）、信置（0083）、佳明（1271）及其士國際（0025）。而百利保（0617）及富豪國際（0078）合資入標；嘉華國際（0173）則夥拍招商局置地（0978）。

堅尼地城西寧街及域多利道蚊型住宅地，截標時共收到9份標書。

地盤不足6000呎 截標前估值4.9億至7.4億

上述地皮位於廣基工廠大廈及私樓亨富閣之間，地盤面積只有約5,780平方呎，若以純住宅用途，最高樓面面積可達46,243平方呎。中標財團亦可選擇作商住用途。綜合截標前的市場資料，地皮每呎樓面地價10,600元至16,000元，即估值4.9億至7.4億元。

地皮位於廣基工廠大廈及私樓亨富閣之間。