太古城三房套2100萬沽　三個月跌價400萬　重返2016年水平

藍籌屋苑鰂魚涌太古城12月首四天暫錄3宗成交，平均成交呎價15,965元。其中一個屬「樓王」級的三房套房單位，新近以2,100萬元易手，較同類單位於今年中的成交價平了400萬元，造價重返2016年水平。



中原地產分區營業經理李百達表示，該美菊閣中層A室，實用面積1,114平方呎，三房套房連工人房間隔， 座向東北，望東九龍海景，裝修較舊，以交吉形式2,100萬元沽出，呎價18,851元。此成交價重回2016年8月份水平。

據中原地產資深區域營業董事趙鴻運補充，單位上月初才以2,460元萬放盤，累減360萬元或15%。原業主於1995年以775萬元買入上址，持貨二十七年，帳面賺約1,325萬元，升值1.7倍。新買家為區內用家。

參考對上一宗同類型單位成交為海棠閣極高層H室，於今年8月以2,500萬元沽出，換言之，同類單位三個多月間，跌價400萬元或16%。

太古城另一宗成交為順安閣高層A室，實用面積703平方呎，原則三房，現改為兩房，望內園景，上月底以1,200萬元放盤，現減100萬至1,100萬元沽出，呎價15,647元。原業主於1991年以238.8萬元購入一直自住，現帳面賺約861.2萬元，升值3.6倍。

趙鴻運指，面對加息期，經濟表現差，通關未有確實時間表，而疫情近日再度升溫，令放售業主願意擴大減幅，吸引用家入市，致11月成交量回升近一倍。