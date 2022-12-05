仲量聯行：香港寫字樓裝修成本按年升8.3%　每呎1015元

仲量聯行今日發布的《2022/2023亞太區裝修成本指引》顯示，2022年香港寫字樓的平均設計及建築成本按年上升8.3%至每平方呎130美元（每平方呎約1,015港元），較2021年的9%增長稍為放緩。

本港裝修建築成本從2021年的平均每平方呎120美元，升至今年的平均每平呎130美元，仲量聯行香港項目發展服務部主管黃天賜指，縱然疫情相關因素令裝修建築成本上升，但因競爭導致邊際利潤收窄，香港的裝修價格在過去幾年一直維持穩定。

他預期，近期政府放寬入境限制，將有助舒緩建築成本上漲的壓力，並可能降低航運成本。惟由於目前內地和香港尚未完全通關，到港的建築材料物流運輸仍存在不確定性，導致成本增加。他建議，租戶宜提前規劃新的工作空間，並採用裝修成本較低的靈活辦公室設計，以便更有效控制成本和施工時間。

悉尼寫字樓裝修成本 貴絕亞太區

以亞太地區計，2022年寫字樓的平均裝修成本比去年同期增加4.5%，當中以澳洲、新加坡、馬來西亞和南亞市場的裝修價格升幅最大。悉尼五年來首次超越東京，成為亞太地區最昂貴的寫字樓裝修市場，而後者已經連續五年佔據榜首。

該報告指，大部分市場的價格上漲是由於燃料及原材料等成本上升，影響了去年的建築定價。內地供應鏈中斷和嚴格的動態清零政策，也影響了生產率、時間和材料成本。同時，持續的地緣政治緊張局勢也阻緩了復甦步伐，加劇能源和供應鏈的限制，從而推動第二波價格上漲。

仲量聯行亞太區項目發展部執行董事總經理Martin Hinge表示，儘管大多數市場已經恢復正常，但仍有不少市場仍面對來自新冠疫情的挑戰，預計這些因素將持續推動未來十二個月的建築價格上漲。

預期裝修成本增幅於2023年底放緩

隨著全球利率的持續上升，許多市場的承包商（大判）和分包商（分判）均出現財務不穩，增加了市場整合和競爭減少的風險。同時，人才競爭日益劇烈，能否獲得熟練和半熟練工人仍然是關鍵因素。

Hinge續指，目前的物價通脹水平是不可持續的，但隨著供應鏈逐漸穩定，加上租戶推遲裝修的風險增加而導致需求減弱，預計當目前的挑戰緩和後，裝修成本的增幅將於2023年底放緩，除非發生另一項足以遏止或逆轉目前趨勢的重大經濟事件。