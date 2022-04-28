WeWork被指毁約提早退租　遭豐泰地產追2.4億

全球共享工作空間經營商WeWork在港遭豐泰地產入稟法院指控毁約，涉及未經同意下提早退租位於銅鑼灣商廈TOWER 535多層樓面，被追討租金、累計利息、排污費等欠款，涉資逾2.42億元。

WeWork在2016年7月起租用位於銅鑼灣謝斐道TOWER 535的第11層至20層物業，作為共享辦公室用途，租約期至2025年6月底，為期10年，月租近506萬元，至2018年再加租同廈26樓。

涉銅鑼灣TOWER 535多層樓面

原告豐泰地產指出，WeWork在2019年中洽商要求租金寬免，其後在去年1月向豐泰表示，希望重新商討租約退租部分樓層，但最終維持租務協議。WeWork在同年2月即未有如期繳付租金，並開始通知租用其辦公室的會員，將搬遷至同區利園一期。WeWork最於在4月向豐泰發信表示退租。

豐泰指，WeWork做法涉及毁約，要求賠償合共約2.42億元，當中包括欠付租金1.05億元，累計利息1,105.78萬元，以及餘下租約期間租金約3.1億元，並扣除約1.8億元按金及其他費用。

據WeWork官網顯示，公司目前在港設有6個據點，其中今年初則市傳以月租96萬元、租用中環皇后大道中9號4樓全層，佔地1.3萬平方呎。