The Great Room長江中心共享工作間開業　冀明年首季出租率達70%

共享工作間品牌The Great Room早前租用中環甲廈長江中心45樓全層，開設全新旗艦共享空間，本月開始投入運作，今日（24日）開放予傳媒參觀。The Great Room創辦人及行政總裁洪可珈表示，招租對象主要吸引以科技、金融、專業服務公司為主，目標明年首季出租率有70%。

洪可珈指，現時許多於亞太區發展並以中國為業務重心的企業，仍然選擇落戶香港，隨著亞洲區旅遊活動逐步恢復，料共享工作間的需求日漸提高。

私人辦公桌月租由1萬元起

她續指，自從亞洲多國逐步放寬旅遊限制後，接獲不少來自全球各地的客戶對旗下亞太區共享工作間的查詢。香港方面，旗下在太古坊一座的共享工作間，現出租率已經超過八成，多以本地辦公室客戶為主。而位於新加坡及曼谷的新共享工作間，亦將於2023年春季開幕。她透露，未來有意在上海開設共享工作間。

The Great Room在長江中心的全新旗艦共享空間，位於45樓全層，面積約2.1萬平方呎，設有22間私人辦公室，當中包括兩個企業辦公室，另有流動辦公桌，以及共享工作廳。其中，私人辦公室會籍，以每張辦公桌計算，月租由1萬元起。至於流動辦公桌的每月會籍由3,600元起。虛擬辦公室每月900元起，一日通行證為每日400元。