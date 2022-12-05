一個月拆息升穿5厘　創15年新高　經絡：料下周港銀將加P

香港一個月銀行同業拆息（HIBOR）升至5.01厘，創自2007年10月23日（5.05厘）、即十五年後新高，同時HIBOR亦連升16個工作日，並超過1個月維持3厘以上水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，一個月HIBOR短短一年間由歷史低水平反覆升穿5厘至十五年新高，12個月HIBOR更攀升至5.71厘，反映銀行資金成本壓力進一步增加。

美國聯儲局副主席巴爾表示，通脹仍處於高水平，加息仍須持續以使通脹回落至2%局方指標水平，市場料，聯儲局下周將加息0.5厘。曹德明重申，美國通脹仍會維持一段時間，如美聯儲下周再加息0.5厘，將累計加息4.25厘，即等於2004至2006年加息周期的總和。

曹德明籲有意置業者應避免借得太盡，預留更多首期及後備資金，應對利息上升的風險。

回顧美國於2004至2006年加息周期累計加息達4.25厘，當時本港最優惠利率由5厘增至最高8厘，累計加息達3厘，現時本港最優惠利率只加息2次，累計加息0.375厘。

港美息口差距進一步擴寬，加上拆息升至十五年新高並持續高水平，同時銀行結餘降至千億元以下，在資金成本壓力下，曹德明預計，本港銀行將於本月美聯儲議息會議後再次調升最優惠利率P，加息幅度最少約0.25厘。

以貸款額500萬元，供款30年，並以上周上調H按鎖息上限的中小型銀行為例，P為5.625%，Ｈ按封頂息率為P-2.25%＝3.375%，每月供款為22,105元，壓力測試要求為46,664元。

上調0.25厘 每月供款將增698元

假如銀行上調最優惠利率P 0.25厘，Ｈ按封頂息率將增至3.625%，每月供款將增698元或3.2%至22,803元，壓力測試要求將增加1,307元或2.8%至47,971元。

如銀行上調最優惠利率P 0.5厘，Ｈ按封頂息率將增至3.875%，每月供款將增1,407元或6.4%至23,512元，壓力測試要求將增2,631元或5.6%至49,295元。曹德明建議，有意置業人士應留意息口走勢及市場環境變化，選擇合適的按揭計劃。另外，加息周期間供樓開支及壓力測試要求將同步增加，有意置業者應避免借得太盡，並預留更多首期及後備資金以應對利息上升的風險。