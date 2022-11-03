加息後再爆蝕讓　凱滙兩房勁減212萬沽出　投資者輸80萬

撰文：李彤
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觀塘凱滙短短一周連爆兩宗蝕讓，且實蝕幅度均逾百萬元。最新一宗凱滙兩房業主，見今日港銀再上調最優惠利率（P），擔心樓市跌勢加劇，遂以1,088萬元沽出單位，帳面蝕約80萬元離場。

美聯物業市務經理（銷售）顏海濤指，新近一宗凱滙1座中層M室成交，單位實用面積590平方呎，兩房間隔，原以1,300萬元放售，新近以1,088萬元沽出，成交呎價18,441元，前後累減約212萬元或16%。

單位入伙後一直空置　樓價蒸發7%

據知，原業主為一名投資者，於2018年底斥約1,168.47萬元一手購入上址。入伙後單位一直空置。而眼見港銀今日再上調最優惠利率（P），擔心樓市跌勢加劇，決定加快沽貨。單位持有至今近四年，現帳面蝕約80.47萬元，帳面貶值近7%，若扣除雜費開支，料實蝕逾130萬元。

凱滙本周初爆出一宗蝕讓個案，為高層兩房戶，位於3座高層L室，面積592平方呎，以1,070萬元易手，較五年前買入價1,293萬元比，帳面貶值近18%，賣方帳面損手223萬元，成為屋苑蝕幅最勁的二手個案。豈料不足一周，屋苑再錄第二宗蝕讓成交。

觀塘凱滙入伙僅約一年多。（資料圖片）
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