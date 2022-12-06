入市氣氛淡　11月工商舖錄227宗買賣　重返2019年水平

加息趨勢未止，本港確診數字再次突破逾萬宗，多項不明朗因素影響下，工商舖買賣交投量處於低位，亦繼續下滑。中原（工商舖）資料統計，11月份市場共錄得約227宗工商舖買賣成交，創今年度單月新低，更追平2019年10月記錄。



中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，11月份市場共錄得約227宗工商舖買賣成交，按月回落約10.27%，對比去年同期大跌約51.07%。成交金額方面，11月份共錄得約41.09億元，與上月所錄得約41.2億元相若，按年則遞減約60.55%。

寫字樓11月僅24宗買賣 近兩年低位

加息同時推高入市成本，買家態度轉趨審慎，以致整體工商舖市場氣氛疲弱。加上市場缺乏大手成交支撐下，表現淡靜；尤其寫字樓市場，11月份成交宗數錄得約24宗，為自2020年2月後新低，按月再跌約31.42%，總金額則降至約5.64億元，對比10月份減少近27.69%。

商廈市場銀主盤數量有增加。（蔡偉南攝）

工廈市場表現同樣欠佳，潘志明指，11月份錄得約128宗工廈買賣，連續五個月錄得低於200宗水平，涉及總金額約13.75億元，按月分別下跌約10.49%及35.65%。交投量低主要因工商物業業主看準工廈物業乃剛性需求，議價心態較為強硬，故買賣雙方陷入膠著局面。

投資者沽北角舖位 帳蝕180萬

反觀商舖市場表現尚好，11月份買賣宗數與上月相若，錄得約75宗；總金額則約21.7億元，較上月反彈約80.38%。主因有資深投資者積極沽貨套現，如新近北角和富道96至106號僑裕大廈地下1號舖連入則閣，以約5,000萬元易手。原業主為資深舖位投資者，於2017年以約5,180萬元購入舖位，現帳面虧損約180萬元。

潘志明分析，在加息陰霾下，買家入市信心難免有所影響，即使市場頻現減價、甚至出現大幅折讓的銀主盤，亦未能吸引買家承接，令11月份工商舖物業交投持續萎縮。不過，自內地多個省市近日優化防疫措施，投資市場氣氛隨即轉活，恒指一度重上19,000點關口，反映市場對於內地復常及兩地通關有憧憬，相信將有助激活工商舖市場，為低迷氣氛注入活力。