樂風成功「拔釘」南京街七千呎地盤　地舖收購價一年貴77%

近年頻頻進行市區舊樓收購活動的樂風集團，今年8月份就佐敦南京街19號及21號舊樓，向土地審裁處申請強拍。不過，集團新近完成收購項目最後一個地舖，成功統一業權，意味毋須進行強拍程序。是次最後收購的21號地舖，收購價達6,180萬元，較一年前19號地舖收購價大幅高出77%。



上述南京街21號地舖，最新獲樂風集團旗下公司以約6,180萬元買入。原業主於2014年以2,500萬元買入舖位，是次易手帳面升值約1.47倍。

樂風集團成功收購佐敦南京街11至21號舊樓地盤，毋須進行強拍程序。（網上圖片）

去年19號地舖收購價3488萬

翻查資料，南京街19號地舖，面積相若，在2021年11月已獲樂風集團收購，舖位收購價為3,488萬元，反映相隔一年，21號舖較19號舖貴77%或2,692萬元。

南京街19號及21號舊樓重建項目，在今年8月份由樂風集團申請強拍，據當時強拍文件顯示，發展商已持有項目93.75%業權，而整個項目市值約1.09億元，當中住宅部分佔約5,215萬元，商舖部分佔約5,682萬元。

合併南京街11號至21號地盤 重建甲廈

隨著上述舖位由樂風集團收購後，集團已統一南京街19號及21號舊樓業權，即毋須進行強拍程序。早前，集團也曾透露將會把早前已完成收購的南京街11號至17號地盤，與上述同街道19號及21號合併重建，地盤面積共約7,250平方呎，擬重建為地標式甲廈，初步預計總投資額逾13億元。

樂風集團周佩賢指，南京街11號至21號地盤將合併重建商廈，總投資額逾13億元。（資料圖片）

樂風周佩賢：區內多年未有新供應

樂風集團創辦人及主席周佩賢回覆《香港01》表示，確認已成功統一整個南京街11號至21號地盤，將會按早前計劃重建商廈，又指區內商廈空置率低，多年來也沒有新寫字樓樓面供應，認為該區對商廈樓面有一定需求。