投資者盧華1.45億拆售星光行一籃子物業

資深投資者盧華去年3月份以1.412億元，向日本玩具商TOMY購入尖沙咀星光行12樓一籃子物業，新近於市場上拆售，據知意向價總值約1.45億元，扣除使費後，料僅平手或微蝕離場。

負責獨家代理放售事宜的中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事李婉琪指，上述物業位於星光行12樓，包括07室至16A室，並率先推出07室至08室、09室、16室及16A室放售，面積由約878至1,756平方呎，意向呎價1.25萬元起。整個項目涉總樓面約9,624方呎，意向價約1.45億元。

李婉琪指，業主考慮提供八年、七成借款優惠，利息以「大P」計算。今次首批放售的4個單位中，3個已交吉，當中09室已被預留，面積約878平方呎，據知售價約1,431萬元，呎價約1.63萬元。

另外兩個交吉單位的面積分別878及1,298平方呎，每呎叫價1.28萬及1.25萬元，涉額分別為1,123.8萬及1,622.5萬元；至於07至08室則連租約形式出售，現以每月租金約5.26萬元，租期至2023年6月，叫價為2,897.4萬元，以面積1,756平方呎計，意向呎價約1.65萬元。