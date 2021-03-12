日資沽貨｜玩具生產商TOMY沽星光行海景戶　呎價1.5萬低高位三成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-12 13:35

市場再錄日資公司沽貨個案。由日本玩具生產商TOMY持有的尖沙咀星光行一籃子全海景寫字樓單位，新近以逾1.443億元售出，惟是次成交呎價約1.5萬元，較去年初同廈同類單位的呎價約2.1萬元，大幅回落近三成。

萊坊香港投資部董事洪懿青表示，上述成交個案為星光行12樓07至12室、同層14至16及16A室，建築面積約9,621平方呎，屬全海景辦公室單位，新近以呎價1.5萬元沽出。即是次成交價高達逾1.443億元。

原業主80年代購入該批商廈單位

據悉，上述物業大部分樓面現由業主自用，2個單位用作出租，另有部分樓面交吉。她指出，原業主早於80年代已購入上述物業。翻查資料，日本玩具生產商TOMY是一家以生產兒童玩具為主要業務的公司，旗下品牌有玩具車Tomica等。

同層優質海景單位去年初呎價逾2.1萬

另據代理行資料，該廈近兩年的成交呎價較為參差，最低呎價曾見8,637元，不過向海的優質單位呎價可高達21,185元。

日本玩具生產商TOMY原持有的尖沙咀星光行一籃子寫字樓，享有全海景。

近月日資接連沽出在港商廈物業

翻查資料，去年底有不少日資企業沽貨，如三菱日聯租賃（香港）有限公司持有的金鐘遠東金融中心4樓全層，於去年底以約2.376億元易手，成交呎價約2.2萬元，呎價創下該廈過去八年來的新低紀錄。

此外，從事環球期貨及股票證券市場經紀業務的岡地集團（香港）有限公司，屬日資公司，也於去年底以1.5億元沽出中環乙級商廈歐陸貿易中心6樓全層樓面，呎價約28,512元。