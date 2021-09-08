「劏盤專家」盧華家族申強拍九龍城舊樓　惟受One House地契限制

資深投資者盧華家族，專透過收購市區舊樓再發展單幢住宅盤，其「AVA系列」以納米單位見稱，面積僅百餘呎，多次創全港最細住宅紀錄。盧華家族近日就九龍城南角道一幢樓齡達69年的舊樓，向土地審裁署申請強拍，物業市值約1億元。此強拍地盤佔地不足2,300平方呎，料再延續其「AVA系列」納米風格。

地盤佔地不足2300呎 市值約1億

據土地審裁署資料，有財團就南角道43及45號舊樓申請強制拍賣。申請人為Million Youth Limited，其公司董事包括盧文德（LO, MAN TACK DIANA）等。盧文德為資深投資者盧華的女兒。過去數年先後推出多個「AVA系列」的市區納米盤，均由盧文德負責進行銷售。其中，位於長沙灣大南街228號的AVA 228，最細單位實用面積僅129平方呎，細絕市區新盤。

盧華擁80%業權 尚欠一地舖未能收購

是次申請強拍的九龍城南角道43及45號地盤，為一幢建於1952年的舊樓，樓齡達69年，地下為舖位，一樓至三樓為住宅。該地盤面積2,286平方呎，預計重建後樓面面積只有約2萬平方呎。

而現時盧華家族已持有上述南角道45號地盤全數100%業權，但43號地盤只有60%業權，餘下待收購的業權為43號地舖。即家族合共持有整個地盤80%業權，剛好達強拍門檻。

九龍城南角道43及45號，為一幢建於1952年的舊樓。（網上圖片）

所在地段涉及One House限制

翻查資料，盧華家族在早年已收購九龍城南角道43至51號、合共5個相連地段，並獲屋宇署批准重建為一幢26層高商住大廈，但卻不獲地政總署批准，更掀起訴訟。不獲批的原因主要由於相關地段的地契，有每個均有不可建多於一所房屋（One House）的限制。

所謂One House，並不包括分層建築物，意味著發展商不能直接重建相關地盤為分層住宅物業，而且相關地盤也不能合併發展。假若發展商想就相關地盤重建更多樓面、更高樓層，便需要為多出的樓面面積進行大規模的補地價。

發展商：未知會否推面積更細單位

過去有份負責各「AVA系列」納米盤的項目經理蔡仁輝表示，目前該公司首先希望統一上述項目的業權，第二步才會向地政總署磋商補地價金額。他又指，由於項目受到One House限制，已知道未來重建後多出的樓面需要補地價，惟現時項目未有實際的設計方案，故較難估算相關金額。

他又指出，九龍城南角道項目預計將會延續集團的「AVA系列」，不過項目會否推出面積較細的納米單位，則暫時未有定案，會視乎市場需求設計合適單位。