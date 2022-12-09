地政總署收回旺角山東街等177項私人物業　助市建局重建發展

地政總署今日（9日）宣布，收回位於旺角山東街／地士道街的土地，以推行市區重建項目。

該項目已納入市區重建局2020/2021年度的業務計劃。項目地盤面積約30,097平方呎，將重建作住宅用途，並附有零售/商業設施，以及地下附屬停車場和上落客貨設施。項目內亦將設有地下廣場、公眾休憩用地及政府、機構或社區設施。推行該項目將有助改善區內整體居住環境。

政府會根據《收回土地條例》（第124章）收回項目地盤範圍內合共177項私人物業權益。收地公告張貼於該土地當日起計三個月屆滿時，受影響的權益將會復歸政府所有。

受影響權益3個月後歸政府所有

合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適當情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格的住宅租戶可獲安置安排或獲發特惠津貼。合資格的商用物業佔用人，包括業主及租戶，可選擇領取特惠津貼，以取代因業務及相關損失而申索法定補償的權利。

受影響的住宅和商用物業業主及租戶如根據《收回土地條例》提出法定申索，但該等申索未能通過協議解決，可向土地審裁處申請裁決。申索人因提出申索而合理招致的專業費用，或會獲政府發還。

山東街/地士道街發展計劃，項目重建後總樓面面積約160,817平方呎。（市建局資料）

預計落成日期2030年至2031年

據市建局資料，上述山東街/地士道街發展計劃，受影響業權約177個，涉及受影響住戶數目約286伙。項目重建後總樓面面積約160,817平方呎，住宅部分佔134,014平方呎，非住宅部分佔26,803平方呎。項目預計落成日期為2030年至2031年。