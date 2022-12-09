傳再有兩家銀行上調H按封頂息　市場料最優惠利率P再加0.25厘

11月兩家大型銀行先後上調新造按息0.25厘後，傳再有兩家大型銀行跟隨調整，加幅同為0.25%。中原按揭董事總經理王美鳳指出，最近與樓按相關的1個月港元拆息徘徊於接近5%水平，創逾14年新高，明顯高於市場按息介乎2.875%至3.375%，加上定存息競爭持續激烈，反映銀行整體資金成本上漲，息率存在上調壓力，因此銀行決定上調新造按息紓緩息差壓力。

她指出，11月至今累計共四家大型銀行已先後上調按息，具領導指標性作用，預期其他銀行將陸續跟隨上調新造按息，而12月中美國加息後，料本港最優惠利率（P）將再次上調，加幅相信是0.25厘，屆時市場按息將升至約近3.5厘水平（介乎3.375%至3.625%）。

銀行按息差距擴大 料現尾班車效應

王美鳳相信，有關銀行之按息新調整將分別於12月下旬才生效，預期市場會即時出現加快提交新按轉按申請的尾班車效應，建議有需要上會的用家加快提交按揭申請。

而現時因應不同銀行、一二手物業、及不同調整步伐和寬限期令銀行之間的按息差距擴大，目前市場上按息仍介乎2.875%至3.375%，料月中銀行加P後及銀行陸續完成調整新造按息後，市場按息約介乎3.375%至3.625%。

中原王美鳳料本港最優惠利率（P）將再次上調，加幅料約0.25厘。（受訪者提供）

樓市回穩 「遲買會平」轉為「遲買會貴」

王美鳳指出，受惠於本地及內地防疫放寬、美息明年見頂等因素，市場氣氛正在好轉，11月至今市場上二手交投明顯增加，樓市有回穩跡象，並開始醞釀由「遲買會平」轉為「遲買會貴」的心態，相信可推動樓市交投續增。雖然預期本月中銀行加P後對市場氣氛構成一定影響，但本港加息周期較以往相對溫和，相信市場可加快消化加息影響。

30年期計月供增3.2%

王美鳳認為，是次大型銀行調整僅限於有關銀行的新按揭申請人受影響，舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響，有關銀行上調新造按息0.25%後，一手物業之按息以H按封頂息或P按息計現時低至3.125%（由2.875%加至3.125%），30年期計，500萬按揭額每月供款增674元，加幅3.2%；而二手物業之按息以P按息計低至3.225%（由2.975%加至3.225%），30年期計，500萬按揭額每月供款增679元，加幅3.2%。

至於壓力測試方面，同樣以500萬按揭額計算，採用新造Ｈ按及P按的置業人士，壓力測試要求也會增加約2.9%。

經絡：議息後P加幅或追落後至0.5厘

至於經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今日一個月HIBOR報4.89厘，日前更曾升穿5厘創15年新高，同時HIBOR亦連續１個月維持3厘以上水平，早已高於一般P按及H按封頂的實際息率。因拆息早已高於銀行成本，銀行預計息率走勢、因應資金成本壓力下陸續跟隨再度上調H按鎖息上限，並為利率上升再作準備。

曹德明認為，聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，加上拆息已一段時間維持高水平以及銀行結餘下降至千億元以下，在資金成本壓力下，預測本港銀行將於本月美聯儲議息會議後再次調升最優惠利率P，加息幅度最少約0.25厘，甚至有可能追落後，即追加至0.5厘。

曹德明料其他中小型銀行或於下周加息（P）前陸續計劃跟隨調升Ｈ按鎖息上限，置業人士應把握機會於其他銀行加息前揀選息率最優惠的銀行。