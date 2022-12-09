準業主注意！　恒生中銀傳月內上調H按封頂息0.25厘　升至3.375厘

繼滙豐及渣打近日上調H按封頂後，恒生銀行也有傳將於本月19日起加息0.25厘，H按封頂息升至3.375厘。



據消息透露，恒生擬上調「H按」新做按揭鎖息，由P減2.25厘上調至P減2厘，實際息率上升0.25厘至3.375厘。

市場消息又稱，中銀香港也擬在本月23日起加息，幅度與其他三大行看齊。

恒生銀行回應市場消息表示，該行的按揭息率會視乎市場情況、客戶還款能力及貸款金額等因素而定，並會因應市場情況不時作出調整。

渣打率先在上月宣布加息0.25厘，以渣打P按息率為5.625厘計算，即實際按揭供款利率上限由3.125厘，上調至3.375厘，覆蓋一二手物業。其後滙豐在本月6日跟隨加息0.25厘，而中小行方面，此輪加封頂息，目前僅有信銀國際跟隨。

星之谷行政總裁莊錦輝表示，反映銀行資金成本的同業拆息（Hibor）持續攀升，銀行調升封頂息率無可厚非，提醒業主可搶先於12月19日之前遞交按揭申請，以鎖定舊有利率優惠，即使文件不齊全亦可後補。

一個月Hibor最新已升至4.88厘，以H按息率普遍H+1.3計算，名義上H按按息已達6.18厘，遠超大型銀行現行封頂息，莊認為，港銀無可避免需要調升封頂息率以改善邊際利潤。由於大型銀行按揭政策具有指標性，估計其他中小型銀行會陸續跟隨，惟目前市場競爭激烈，港銀加息步伐及上調幅度有機會較以往差異更大。

另外，一年期Hibor目前已升至是 5.78厘，他估計最優惠利率（P）有需要繼續跟隨上升，預期本月P有機會加0.25厘，升見5.5厘。