北部都會區69公頃地建多層現代產業大樓　首批或最早2027年落成

政府在新界進行大規模發展，包括推動多層現代產業大樓的發展，明年起會陸續為首批五幅位於洪水橋及元朗的土地進行招標，發展局副局長林智文今（11日）於網誌指，初步傾向發展以物流或汽車維修行業為主的多層現代產業大樓，政府將要求發展大樓的企業，把不少於三成樓面面積交予政府，再以相若棕地市場租金的水平租予受影響的棕地經營者，初步為期約五至十年，並期望首批最早可於2027/28年落成。



林智文指，以北部都會區為例，截至目前已在洪水橋／厦村新發展區及元朗南發展區預留了72公頃土地作工業及物流用途，當中大部分（69公頃）會用作發展多層現代產業大樓，支援不同的工業用途，包括物流及港口後勤、車輛維修及保養、製造「組裝合成」組件、現代製造業等。

林智文續指，首批推出的多層現代產業大樓用地，有兩幅位於洪水橋／厦村新發展區（分別佔地約5.3公頃和2.7公頃），以及三幅鄰近元朗工業邨（各佔地1.0至1.4公頃）。

最少30%樓面租予受影響棕地經營者

林智文表示，政府明年起會陸續為首批五幅位於洪水橋和元朗的土地進行招標。考慮到市場調查結果，當局初步傾向發展以物流或汽車維修行業為主的多層現代產業大樓。政府將要求發展大樓的企業，把不少於三成樓面面積交予政府，供政府透過代理機構以相若棕地市場租金的水平租予受影響的棕地經營者，初步為期約五至十年，協助他們以更高效的用地方式營運並進行升級轉型。

當局會在正式招標前，邀請有興趣參與投標的企業就多層大樓的擬議發展規範遞交意向書，並期望首批多層大樓最早可於2027/28年落成。

洪水橋／厦村新發展區構想圖。（發展局網頁）

香港建造業一直是棕地上其中一類主要營運者，在棕地上存放建築物料、設備、機械及車輛。林智文引述香港建造商會第一副會長李恒頴指，商會對發展多層現代產業大樓表示歡迎，希望多層大樓能符合行業營運所需的建築要求，如樓宇的負重、足夠車輛斜道等。

至於香港汽車商會會長劉家輝表示，商會一直在港尋求更多空間予其會員發展相關業務，例如大型陳列室、售後服務中心、供沒有車輛牌照汽車停放的停車場等，因此商會樂見及歡迎政府發展多層現代產業大樓，並對計劃予以支持。

金錢補償與協調服務並行

隨着洪水橋／厦村、元朗南等發展區的工程陸續推展，政府開始大規模收回區內的土地，包括所涉及的棕地。對於受政府項目清拆影響的業務經營者，除了金錢補償外，發展局會繼續透過多項措施，協助有意繼續經營的作業者，努力把以「金錢補償與協調服務並行」的政策方向及措施落到實處，亦會加強個案處理的力度，為經營者提供適切協助。