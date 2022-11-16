發展局：明下半年提交放寬強拍草案　容許平均計算相連地段業權

上月施政報告建議放寬申請強拍門檻，以加快業權統一及市區重建。發展局最新向立法會提交政策文件，又指將就相關建議諮詢持份者，料在2023年下半年向立法會提交有關修訂條例草案。

早前施政報告建議循四個方向加快市區重建，如放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。至於位於非工業地帶的工廈，如樓齡達30年或以上，門檻降至七成業權；另放寬相連地段強拍申請要求、精簡強拍法律程序，以及透過專責辦事處為受影響小業主提供更多支援。

容許平均計算相連地段業權百分比

據最新政策文件，局方建議為涉及多個相連地段的強拍申請提供更多彈性，如建議容許申請人在同一宗強拍申請的相連地段（即地段中的每一個地段與其餘最少一個地段是相連的），不論該等地段上的建築物是否有共用樓梯連接，亦可採用「平均份數安排」。

容計已統一業權相連地段納入申請

又指為鼓勵發展商推展地盤面積較大的重建，地盡其用，局方建議，不論地段上的建築物是否由共用樓梯所連接，容許申請人把其已擁有全部業權的相連地段納入強拍申請內，以合併計算在有關相連地段（包括申請人已擁有全部業權的地段）中擁有的不分割份數的平均百分比。

相連地段設立60%基線門檻

局方同時建議就涵蓋多個相連地段但地段上的建築物並無共用樓梯連接的申請，要求申請人在申請內每一個相連地段所擁有的不分割份數的百分比，應不少 於《條例 》第 3（ 6）條訂明的基線百分比（即 60%）。

局方亦建議在應用「平均份數安排」及計算適用的申請門檻時，採用計算地段面積在內的加權平均法。

設立專責辦事處保障小業主

而為保障小業主，發展局提出設立專責辦事處，為少數份數擁有人提供一站式支援服務。如提供初步專業諮詢，鼓勵小業主參與調解、合資格的小業主可獲臨時貸款，應付強拍訴訟、強拍後協助小業主另覓居所及遷離，最後一項為容許自住的小業主繼續居住在其物業內，例如6個月，期間小業主繳交市值金。