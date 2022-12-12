新盤周末14宗成交　按周跌近兩成　凱滙天台特色戶逾2000萬沽

周末未有全新盤開售，銷售以貨尾單位為主。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（10、11日）兩日一手錄得約14宗成交，較對上一周的17宗，跌3宗或近18%。 其中觀塘凱滙第1期以2,080萬元沽出一伙天台特色戶。



恒地ONE INNOVALE、利奧坊．壹隅共沽7伙

當中， 恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna連沽4伙，套現2,000萬元。涉及單位為E座3、6、7、15樓的9、11、23、18室。實用面積由304至436平方呎，包含一至兩房間隔，成交價由430萬至638.25萬元。當中，最貴一伙為E座 3樓9室，實用面積436平方呎、兩房，成交價638.25萬元，呎價14,639元。

同系大角咀利奧坊．壹隅亦連沽3伙，套現逾1,753萬元。涉及為1座25樓R室、7樓M室及6樓M室，實用面積同屬267平方呎，屬一房間隔，成交價由554.41萬至637.97萬元。最貴一伙為1座25樓R室，實用面積267平方呎，一房，成交價637.97萬元，呎價23,894元。

凱滙三房連天台特色戶呎售2.36萬

市場亦錄零星大額成交。當中，由信置（0083）牽頭的觀塘凱滙第1期招標沽出兩伙，涉及單位為2座53樓M室及55樓M室。當中，55樓M室屬連天台特色單位，實用面積880平方呎連724平方呎天台，三房間隔，成交價為2,080萬元，呎價23,636元。

華懋集團旗下西半山大學閣亦錄一宗成交，為第1座5樓A室，以6,600萬元招標售出，實用面積1,584平方呎，屬三房雙套間隔，連一個車位，成交呎價約41,667元。