當年低價購入　移民業主連沽兩伙維景灣畔單位　勁賺近千萬｜多相

二手樓價持續向下調整，有業主因看淡後市，並計劃移民，遂於一個月內連環沽出兩伙將軍澳維景灣畔單位。由於兩單位分別於2003年及2009年樓市低位時購入，現沽貨帳面勁賺近千萬元。



中原地產分行經理黃仕斌表示，上述兩個單位由同一業主持有，於今年5月份同步開始放盤，最先沽出一伙為12座低層B室，實用面積499平方呎，兩房間隔。單位於2009年12月以310萬元買入，至近日以738萬元沽出，呎價14,790元，持貨十三年帳面獲利428萬元或1.4倍。

↓↓維景灣畔12座低層B室單位直撃↓↓

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至於另一伙沽出單位為12座低層A室，毗連上述B室，於今年5月以920萬元放盤，及後因應市況減價164萬元或18%，至756萬元沽出，呎價15,030元。單位於2003年2月以226.1萬元買入，持貨十九年帳面獲利529.9萬元，升值2.3倍。

換言之，上述業主在2003年及2009年樓市低位時先後買入兩伙單位自用，作價536.1萬元。近月以約1,494萬元售出兩伙，獲利近958萬元。

↓↓維景灣畔12座低層A室單位直撃↓↓

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