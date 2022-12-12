為住近父母　業主決意搬離將軍澳　818萬沽貨帳賺18%｜多相

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋啟用，將軍澳區交投急升。全區首十一天已暫錄約109宗買賣，較上月同期約84宗大增三成。其中，將軍澳中心一名業主為了住近父母，方便照應，決定搬回西營盤舊居，並以818萬元沽出將軍澳中心三房單位。



美聯物業高級分區營業經理黃麗貞表示，是次成交為將軍澳中心9座高層H室，實用面積547平方呎，屬三房間隔，今年8月份以998萬元放盤，但見市況持續下滑，放盤近四個月累減180萬元或18%至818萬元沽出單位，成交呎價14,954元。參考個別銀行就上述單位的網上估價為886萬元，最新成交價較估價低約7.7%。

↓↓將軍澳中心成交單位↓↓

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據了解，業主的父母居於西營盤，業主本身亦持有西營盤另一單位，該單位租約剛完結，租客已遷出，業主為了方便照應，決定賣走將軍澳中心，搬回西營盤居住。而業主於2014年11月以693萬元買入單位，持貨至今八年，現帳面獲利125萬元，單位升值約18%。

至於新買家為換樓客，原有意買入九龍區樓盤，但因價錢不合預算，終轉戰將軍澳區二手市場。實地考察後有感將軍澳區樓價較九龍低水，交通亦算方便，故決定入市。