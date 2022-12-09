羅氏集團放售長沙灣等一籃子工商物業　市值15億

「針織大王」羅定邦羅氏集團新近推出放售一籃子工商物業，分佈在上環、長沙灣及屯門等地，市值高達15億元。當中最貴重物業為長沙灣香港紗廠工業大廈第一期及第二期的樓面，市值高達9億元。

上述一籃子物業由世邦魏理仕及高力國際負責銷售，涉及5個工業物業及1個商業物業，建築面積合共約233,585平方呎。是次物業項目將以公開招標形式出售，有意投標者可以一併或單獨購入，截標日期為2023年2月10日中午。

香港紗廠工業大廈近年申請重建

當中最矚目物業為香港紗廠工業大廈第一期及第二期的樓面，合共約137,023平方呎。據悉，早前已有財團就該物業，向城規會申請重建兩幢樓高33層的商廈，或一幢樓高28層的新式工廈，重建後總樓面面積超過100萬平方呎。而另一放售重點物業為同區定豐中心，屬區內少數現代規格工廈。是次業主整合約30,000平方呎樓面，適合作長線收租或拆售。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，是次物業組合主要集中在長沙灣區，近年該區一帶銳意發展並積極轉型，多個活化項目及商業發展相繼落成，加上交通便利，前往機場或主要關口均只需數十分鐘車程，預期前景看高一線。

屯門工廈倉庫可改作迷你倉

高力國際香港資本市場及投資服務高級執行董及主管王唯峰表示，長沙灣香港紗廠工業大廈，每層樓高約4米至4.5米，而且正對港鐵荔枝角站，為市場少見的工業物業。屯門鴻昌工業中心亦為市場上罕有大樓面的倉庫出售，全層總樓面超過32,000千平方呎及提供多面窗戶，可考慮改作迷你倉提升組金收入。

另外，德輔道西一號為全海景寫字樓物業，是次出售佔全幢大廈的14層樓面，每層均可享維港景觀。整個物業組合除了可獨立洽購外，業主亦可考慮以資產包形式打包出售，預期可吸引各類型買家，包括基金投資者、本地投資者及用家。