Wetland Seasons Bay三房月租1.38萬　夫婦預繳一年租金｜多相

今年3月份入伙的天水圍Wetland Seasons Bay，再有筍價租盤出現。該屋苑一伙高層三房戶獲一對夫婦承租，並預繳全年租金16.56萬元，平均每月租金僅約1.38萬元。

利嘉閣高級客戶經理談睿康表示，上述租務個案為Wetland Seasons Bay第1期5B座高層A8室，實用面積507平方呎，三房間隔，採開放式廚房設計，外望濕地景觀，業主叫租1.6萬元，惟新近獲夫婦洽租，並一炮過繳付一年租金，因而獲業主減租2,200元，每月成交租金1.38萬元，呎租約27.2元，而全年計總租金約16.56萬元。

↓↓Wetland Seasons Bay三房租出單位↓↓

租金回報約2.05厘

據了解，業主於2022年7月以808.98萬購入上述三房戶，租金回報約2.05厘。據放盤相片，該單位前方為屋苑低座物業，並外望濕地公園開揚景觀，單位內部仍處於發展商一手交樓狀態，提供基本傢具。

談睿康又指出，近月Wetland Seasons Bay也有其他戶型單位租出，如21座高層A1室，為實用面積695平方呎的三房戶，成交租金約1.7萬元，呎租24.5元；而2座高層A3室兩房戶，實用面積409平方呎，月租約1.1萬元，呎租26.9元。