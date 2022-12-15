美國加息｜聯儲局加息0.5厘符預期　再上調明年預測利率至5.1厘

美國聯儲局香港時間今日（15日）凌晨公布12月議息結果，官員決定加息0.5厘，至介乎4.25至4.5厘，至15年來最高，幅度比前4次的0.75厘低，符合市場預期。另外，官員將來利率預測，由4.6厘上調至5.1厘。美股應聲倒跌，道指由升超過250點轉跌逾300點。



聯儲局聲明指，近期指標顯示支出和生產溫和增長，近數個月就業增長穩健，失業率維持低水平。通脹率仍然高企，反映與大流行病、高糧食和能源價格及廣泛價格壓力有關的供求失衡。

俄羅斯與烏克蘭的戰事造成嚴重的人道和經濟困難，戰爭和相關事件為通脹上升帶來額外壓力，打擊全球經濟活動。委員會高度關注通脹風險。

再提及貨幣政策會考慮金融經濟活動

委員會為達至最高就業率和令通脹維持低水平，決定聯邦基金利率為4.25至4.5厘，認為繼續加息是適當做法，以足夠限制通脹回到2%的水平。在決定未來加息速度時，委員會將考慮整體收緊的貨幣政策、貨幣政策對經濟活動及通脹的滯後影響和經濟金融發展。

委員會將繼續按5月制訂的計劃，減持國債和按揭抵押證券。委員會強烈堅定地要通脹率回到2%水平。

官員大削來年經濟預測 提高預期通脹率

聯儲局亦公布最新的預測數據，將今年國內生產總值（GDP）由0.2%上調至0.5%，但來年由1.2%降至0.5%；今年失業率由3.8%降至3.7%，來年由4.4%升至4.6%；今年PCE物價指數由5.4%增至5.6%，來年由2.8%增至3.1%；今年核心PCE物價指數由4.5%增至4.8%，來年由3.1%增至3.5%。

鮑威爾：貨幣政策仍未達限制水平

鮑威爾在記者會上表示，雖然勞工市場緊拙，企業招聘工作十分困難，但經濟增長比去年大幅放緩，前景變得更難預測。而在今次加息後，聯儲局尚未達到限制水平，局方需更多通脹放緩的證據，相信再要一段時間才可達到目標。

他又指，2023年的預期利率、即5.1厘料是這次加息周期的頂峰，並稱加息速度不再是重要問題。他拒絕猜測明年2月議息時，加息幅度會是多少，僅稱「要看接下來的經濟數據」。