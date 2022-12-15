啟德百億地王明日截標　估值最高146億

今年迄今賣地、改契及換地為庫房帶來約218億元收入，僅為政府年度預測1,200億元的20%，整個財年的賣地收入還看餘下季度的兩幅貴重地皮。其中一幅位於啟德發展區的住宅地，估值超過百億元，將於本周五（16日）截標。市場就地皮的估值介乎約113億至146億元，即每呎樓面地價約8,000元至1.03萬元。



明日截標地皮位於啟德第2A區4號、5（B）號及10號地盤，鄰近港鐵宋皇臺站，地皮面積約21.4萬平方呎，最高可建面積141.8萬平方呎，為本季度規模最大之官地，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，不包括將由買方按照賣地條件所興建的兩所安老院舍暨日間護理單位、家長／親屬資源中心和留宿幼兒中心的政府地方的樓面面積。

由於地皮分開3個地段，每個地段均設樓面限制，難以興建大型基座會所及相連座數。

地皮分開3個地段，每個地段均設樓面限制。（地政總署圖則）

張翹楚：近期啟德區氣氛較差

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，觀乎近期啟德新盤銷售速度較慢，加上區內交通問題，氣氛較差，此地皮的規模大，料需分多期銷售、銷售期較長，料以本地發展商合資參與競投為主，取態較保守，亦不排除個別財團會抱「執死雞」的心態出價。

張翹楚又指，早前堅尼地城西寧街的「蚊型」住宅地，每呎樓面地價也達9,500元，估計上述啟德住宅地的每呎樓面地價大約8,000元，估值約為113億元。

泓亮張翹楚指，不排除個別財團會抱「執死雞」的心態出價。

上述地皮前身屬商業地，曾在2020年中推出招標，惟流標收場。及後政府決定把部分啟德商業用地改劃作住宅發展，上述為其中一幅成功改劃之用地，當時料可提供約1,750伙。綜合市場估計，地皮的估值約113億至近146億元，每呎樓面地價約8,000元至1.03萬元。

而本財年尚有另一幅矚目地王，為赤柱環角道住宅地，將於2023年1月6日截標，惟面對樓市氣氛轉弱，近日市場就地皮的估值已跌穿百億元水平，估值下限約78億元。