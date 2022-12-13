仲量聯行：通關對本港樓市未必即時見效　料明年樓價再跌一成

市場人士繼續看淡樓市前景。仲量聯行今日（13日）發表香港樓市回顧及展望，該行香港主席曾煥平預期，2023年中小型住宅資本價格將再下跌10%， 豪宅價格則會下跌5%至10%。不過若政府放寬辣招，中小型住宅資本價格將僅下跌約5%。



他解釋，目前香港住宅市場進入下行周期，截至11月底，中小型住宅資本價格於今年累計下跌11.6%跌至2018年以來最低；豪宅因缺乏非本地買家及充足新供應，資本價格今年回落4.4%。今年首十個月住宅成交量及平均每月成交量分別下跌至39,812宗及3,981宗，為過去20年以來最低。高級住宅市場方面，成交價2,000萬港元或以上的豪宅買賣交投量按年下跌65%，成交宗數也跌至9年以來的新低。

仲量聯行預期，2023年中小型住宅資本價格將再下跌10%， 豪宅價格則會下跌5%至10%。

1萬伙獲批預售單位未售出

他續指，置業需求疲弱導致已落成的貨尾單位於9月急增至14,700伙。截至10月底，有約1萬伙於2022年獲批預售樓花同意書的單位尚未售出。發展商將增加折讓幅度以促銷，近期推售的新盤已較同區的二手單位均價低約7%至13%。然而，按揭息率上升將持續抑壓置業需求，若針對樓市的辣招持續，市場走勢將視乎與內地及海外完全通關能否帶動本地經濟。

不過， 他又認為雖然目前國內的防疫措施有放寬跡象，但經濟仍然有待復甦，加上受到中美角力等不同因素影響。所以，與內地通關雖然有助帶動樓市，但資金未必會即時流入， 對樓市復甦不會即時見效。

左起：仲量聯行郭禮言，仲量聯行陳永慧，仲量聯行曾煥平，仲量聯行陳國章，仲量聯行區建強

料明年寫字樓供應達300萬平方呎 空置率持續上升

寫字樓租賃方面，該行商業部資深董事郭禮言（Sam Gourlay）表示，今年下半年寫字樓租務交投呆滞，11月底整體甲級寫字樓空置率由去年底的9.4%升至11.6%。不過，整體甲廈租金保持相對穩定，首11個月僅回落3.3%，預測於明年寫字樓新供應將高達300萬平方呎，整體空置率料將持續上升。展望香港於2023年全面開關後，寫字樓租賃需求將會恢復、情況將於下半年尤其顯著。

通關後核心街舖租金升5至10%

商舖方面，該行香港商舖部資深董事陳永慧表示，2022年核心街舖租金下跌10.6%，已較2014年第三季高峰期低75.5%；優質商場租金則僅下跌5.2%。由於訪港旅客尚未恢復，核心街舖仍面對空置壓力，令空置率進一步升至16.6%。她預測，待通關後香港商舖市場便可望出現較顯著的復甦，預期核心街舖租金將於2023年上升5至10%，優質商場租金則上升0至5%。

料明年寫字樓供應達300萬平方呎，空置率持續上升。（廖雁雄攝）

料賣地收入難達成1200億目標

該行香港資本市場主管陳國章表示，預料明年工廈物業升5%至10%。同時亦留意到市場上長者住宿需求需加，料或成明年投資焦點。

賣地方面， 該行估價諮詢部資深董事區建強表示， 發展商投地自然轉趨審慎，此情況於今年第四季尤其顯著。預期2022至2023年財政年度餘下的賣地、市建局及鐵路項目招標只能帶來約355億元的土地收入，連同早前的土地收入，將難以達成1,200億港元的賣地收入目標。