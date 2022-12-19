調查：港人傾向買樓多於租樓　千禧一代買樓意欲最高

置業仍然是普遍港人的願望。世邦魏理仕以問卷方式向全球超過兩萬名從嬰兒潮一代、到Z世代的受訪者作調查，了解其生活、工作和購物偏好如何影響商業房地產的發展。香港區報告整合了1,010名港人的問卷調查，發現普遍受訪港人傾向買樓多於租樓，尤其千禧一代買樓的意欲最高。

調查顯示，有35%受訪者有意在未來兩年內搬屋，較前兩年有搬屋的22%受訪者有所上升。近40%的受訪者希望搬到更鄰近核心地區的地方。此外，72%的早期千禧一代（34至41歲）有打算買樓，其次為X世代（42至57 歲）有64%。該行指，即使香港貸款利率不斷上升，但一班潛在的買家、包括財務較穩定的年輕家庭及專業人士仍有置業的能力及意欲。

72%的早期千禧一代（34至41歲）有買樓打算。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平指，過往兩年，遙距工作政策及憂慮新冠肺炎的傳播風險，令香港人更多時間留在家中。隨著混合工作模式成為主流，與全球和亞太地區的受訪者相比，港人選擇居住地方時，會更考慮地點有否速遞及食物外送服務，以及家中是否有工作空間。

港人首選混合工作模式

此外，45%的香港受訪者完全在辦公室工作，高於全球（38%）及亞太地區（39%）的平均水平。不過，香港員工較傾向混合工作的安排，只有19%的受訪者熱衷於在辦公室全職工作，與全球及亞太地區20%的平均水平相若，因為他們認為在辦公室工作效率更高，與僱主及同事的聯繫也更為緊密。

調查指，只有19%的受訪者熱衷於在辦公室全職工作。

有近90%的受訪者目前每星期至少三天於辦公室工作，但只有73%人喜歡此安排，高於全球（65%）及亞太地區（70%）的受訪者。

世邦魏理仕香港工作場所策略部主管蘇楚雯指，靈活工作模式將成為一種持續趨勢。港人希望於於工作場所設有與身心健康相關的設施。與全球（55%）、亞太地區（61%）及新加坡（62%）相比，香港（70%）對此方面的需求相對較高。

世邦魏理仕建議僱主積極應對這日益增長的需求，並提供健康及安全的工作環境，以吸引員工到辦公室工作。

香港消費者較傾向於實體店購物

至於消費態度方面，66%人超過一半的購物是在實體零售店進行的；另63%的香港消費者更喜歡在網上訂購之前先到實體店選擇貨品。大約一半的受訪者更喜歡在實體店取貨，而非送貨上門。此外，約一半的受訪者表示，隨著疫情相關的限制措施放寛，他們打算減少網上購物，並增加到實體店消費。