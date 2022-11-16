慈父斥近九球連環掃貨　Full Pay助兩兒子屯門置業｜多相

香港整體樓價持續滑落，官方樓價指數亦創逾三年半新低水平。不過屯門區有一位慈父把握跌市機會，分別為兩名兒子Full Pay買入區內市中心兩個單位，合共斥資886.8萬元。

美聯屯門瓏門分行首席高級營業經理黃瑞麟表示，上述兩宗成交均為兩房戶，其中一伙為位於市中心位置的時代廣場，該屋苑B座中高層4室議價後以450萬元易手，單位實用面積314平方呎，呎價約14,331元。原業主於2010年以135萬元購入，持貨逾12年，帳面獲利約315萬元，期内物業升值約2.3倍。

↓↓時代廣場B座中高層4室放盤相片↓↓

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見股市回升氣氛好轉 把握低位助子女置業

另一成交單位則為鄰近屯門新墟街市的雅都花園，屋苑C座中高層A室以436.8萬元賣出，實用面積426平方呎，折合實用呎價約10,254元。原業主則於1988年以34.5萬元購入，持貨逾34年，帳面獲利約402.3萬元，期内升值近12倍。

黃瑞麟表示，上述兩個單位的新買家居於屯門多年，有見樓價已回落不少，且近日股市有所回升，投資市場氣氛好轉，故趁低位協助子女置業，一口氣斥資886.8萬元為兩子各自置業，成同區分支家庭。

↓↓雅都花園C座中高層A室放盤相片↓↓