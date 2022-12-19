11月轉按登記1849宗　佔比49%超越一二手市場　創近3年高

據中原研究部數據顯示，2022年11月份銀行轉按登記（包括轉按及現契重按）共錄1,849宗，按月回落3.4%，較去年同期減少12.5%。11月份轉按登記比例達49%，創近三年新高，按月增10個百分點，多於一手或二手現樓按揭登記比例（分別為12%及39%），轉按登記比例已是連續三個月多於一手及二手，主因是樓巿交投偏軟，現樓按揭登記量減少所致，故轉按反而佔按揭市場最大份額。

銀行積極、財爺PLAN刺激 料全年轉按增14%

總結2022年首十一個月錄得21,233宗轉按登記，較去年同期18,081宗增加17.4%，中原按揭董事總經理王美鳳預期，2022年全年轉按登記將按年增加約14%，表現優於大巿。數字反映今年轉按巿道較去年活躍，主因是今年銀行對於轉按取態較去年積極，提供之轉按優惠較吸引，而政府放寬按保推出「財爺PLAN」亦推動轉按量增加。

中原按揭董事總經理王美鳳。（資料圖片）

此外，數據顯示，11月份中銀（香港）轉按巿佔率按月增4.2個百分點至23.1%、錄428宗，連續兩個月排名第一。其次為恒生銀行，市佔率按月增1.5個百份點至18.9%，錄350宗轉按登記。

至於今年首十個月累計錄得21,233宗轉按登記，較去年同期18,081宗增加17.4%，中銀（香港）今年首十一個月轉按市佔亦以18.1%排名第一，登記量3,837宗，按年升30.5%。緊隨其後的滙豐銀行以17.4%市佔率排第二，登記量按年增加28%；恒生銀行轉按巿佔率14.1%排第三，登記量按年升30.2%。