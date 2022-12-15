戴德梁行：加息影響入市意欲　料明年住宅樓價再多跌5%

隨著本港息口上調以及環球經濟不穩等因素影響，戴德梁行今（15日）表示，投資者和企業持審慎態度，香港房地產市場表現普遍淡靜，今年初至今樓價已累跌超過10%，預期明年樓價仍有最多5%的下調空間。



該行指，今年住宅市場成交明顯放緩，1月至11月份平均每月成交宗數不足4,000宗。上半年成交氣氛主要受第五波疫情影響；而下半年，本港息口上升及股票市場動蕩等因素，促使買家表現更為審慎，一、二手住宅交投持續放緩，預計今年全年總成交量約45,400宗，為過去十年低位。

沙田第一城呎價按季跌幅18%

樓價方面，政府數據顯示，整體樓價在2022年首十個月共錄得10.5%的跌幅，全年樓價跌幅估計約12至13%。根據戴德梁行追蹤部分受歡迎屋苑的樓價數據，第四季各類市場的樓價跌幅均擴大，當中，以代表細價上車盤的沙田第一城，呎價按季跌18.1%最顯著，呎價回到2017年初水平；而代表中價市場的太古城則按季下調14.4%；代表豪宅市場的貝沙灣亦按季錄6.4%跌幅。

料發展商加快推盤 明年交投回升30%

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，展望2023年，住宅市場仍然受加息及環球經濟影響，左右買家入市意欲，同時相信部分業主因供樓壓力加大而擴闊議價空間。預計明年上半年樓價仍會維持跌勢，但隨著市場預期息口有望於明年見頂，下半年樓價或將漸趨穩定，全年預計持平或調整5%。

成交量方面，她指，今年一手成交減慢，令發展商持貨量增加，估計明年發展商將加快推盤，並採取「貼市開價」的策略吸引買家。另外，股票市場近日逐步回升，若明年能保持升勢，加上憧憬邊境有望逐步開放，相信能帶領本港經濟和樓市氣氛逐漸回暖，住宅成交量或有機會比今年低位回升20％至30%，與2019、2020年水平相若。

代表細價上車盤的沙田第一城，呎價按季跌18.1%最顯著。

全年93宗大額成交 金額按年跌45%

至於大額非住宅物業投資市場方面，戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄指出，今年下半年起受加息影響，投資者普遍持審慎觀望態度，大額非住宅物業投資市場氣氛（金額超過1億港元的成交）未見活躍，全年（截至12月9日）暫錄93宗大額成交，總成交金額較去年跌約四成半至546億元，交投量集中在上半年，兩數字均低於去年。

此外，施政報告建議放寬舊樓強拍門檻，他相信措施將加快投資者和發展商收購市區舊樓重建地盤的步伐，預期2023年總成交金額有望從今年低位回升，達700億元左右水平。

明年整體甲廈待租率升至19%

至於商廈方面，該行行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝指，明年將有約189萬平方呎新甲廈樓面落成，包括兩座中環核心區的大型新商廈，預計明年底整體待租率或攀升至18%至19%水平，整體租金水平將下調2％至4%。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威則指，疫情讓市民生活習慣改變，更為注重健康，相關的運動產品以及健身中心需求持續上升，個別品牌在疫情下積極擴充，相信仍然會是支持明年舖市主要需求動力之一，預期2023年街舖和餐飲租金有望在今年的低位稍微回升0%至5%不等。