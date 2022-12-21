ST. GEORGE'S MANSIONS再沽兩伙　吸金近2億｜新盤戰報

一手市場交投淡靜，但豪宅市場仍有價有市。由信置（0083）與中電集團合作的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS已屆現樓，今日（21日）沽出兩伙，合共套現近2億元。

涉及為第1座11樓A室，實用面積2,140平方呎，四房兩套連儲物室及洗手間，設私人電梯大堂，成交價為1.1億元，呎價約51,402元；另一伙為第1座11樓B室，實用面積1,841平方呎，三房兩套連儲物室及洗手間，設私人電梯大堂，成交價為8,900萬元，呎價約48,343元。

ST. GEORGE'S MANSIONS合共提供175個單位， 至今累售出18伙，當中5伙為特色戶，合共套現逾24億元。

ST. GEORGE'S MANSIONS全盤累售出18伙。

15 WESTERN STREET累沽85伙 套現近8.6億

至於萬科香港旗下、位於西營盤的15 WESTERN STREET已屆現樓。萬科香港執行董事兼副總經理周鉻禧表示，截至12月20日止累沽85伙，佔全盤單位總數105個的81%，平均成交呎價30,726元，套現近8.6億元。至於項目今年暫沽出8伙，包含開放式至兩房， 套現近9,358.9萬元。

西營盤15 WESTERN STREET合共105伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式單位設訂製變型家具，可作為書桌及睡床兩用。

而為配合聖誕節，發展商在25樓A室的一房及25樓C室開放式的示範單位加入聖誕裝飾元素，以及萬科吉祥物「樂豆」。