美聯：料明年樓價「先穩後升」　潛在新盤供應逾3萬伙

美聯發表「樓市前瞻及展望」該行住宅部行政總裁布少明預計，明年樓價則料「先穩後升」，全年樓價估升約10%。至於明年一手成交料按年升約七成半至1.6萬宗水平；同時估計可帶動二手成交按年增三成半至達5萬宗水平。

布少明又睇好有基建發展潛力的啟德區、將軍澳區，以及北部都會區發展概念的新盤，認為來年表現將會跑贏大市。若然中港兩地成功通關，將帶動5,000萬至過億元以上的豪宅盤，樓價或可升15%。

明年潛在新盤供應總數約3.02萬

他續指，明年潛在新盤供應總數約3.02萬伙。當中，具「北部都會區」概念的元朗及天水圍佔最多，涉約6,313伙，其次為屯門及深井區有4,141伙；九龍區則以啟德、九龍城約5,455伙排首位，將軍澳區料有5,179伙待售新盤；至於港島區有待推售的新盤有達2,611伙。

但他補充，整體的推售仍要視乎發展商銷售策略及獲批預售進度。觀察過去八年，平均每年推售約16,900個新盤單位。

樓價暫跌14.4% 創五年半新低

回顧今年樓市，美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，樓價迄今暫跌14.45% ，創下五年半新低。受疫情、息率、移民潮、美滙指數的影響，預計今年整體物業註冊量創三十二年有紀錄以來新低，估計跌穿6萬宗，按年大跌逾38%。

新盤方面，今年全年錄9,100宗一手成交，按年跌45%，全年成交額為930億元、按年跌約58% 。二手方面今年成交量亦創新低，涉及約3.7萬宗、成交額為3,000億元。