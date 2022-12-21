10月僅一個小型私樓項目動工　首十月累計8060伙　近8年次低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，動工進度仍然緩慢，10月份僅得一個小型項目動工，為繼今年1月錄得「零動工」後，年內第二少的月份。

據屋宇署今日發表最新數據，2022年10月份有一個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及52伙，較9月份的790伙回落93.4%。項目為旺角洗衣街181號，為九龍區踏入下半年以來的第二個動工私樓，撇除洋房項目後，為區內今年伙數規模最細的私人住宅新盤。

至於今年首十個月全港共有22個宅項目動工，累積動工量只有8,060伙，較去年同期的13,938伙大減42.2%，為近八年來的第二低水平。

當中，以九龍區的施工單位數量最多，涉及10個項目合共4,125伙，單位佔整體比例約51.2%；新界區有7個項目動工，單位數量3,763伙，佔整體比率約46.7%；港島區則有5個項目、合共172個單位動工，佔整體比例約2.1%。

陳海潮指出，10月份只有一個小型私樓項目動工，進度極為緩慢，不過市場不乏有大型項目早前已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，包括啟德第4B區3號地盤涉1,216伙、石硤尾巴域街1至27號、南昌街202至220號及耀東街1至14號涉1,107伙等、若當中較多大型項目於餘下兩個月接力動工，相信全年動工量仍可維持約1.4萬伙。