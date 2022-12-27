內地通關｜十大屋苑4日聖誕假期錄32宗成交　創2010年後新高

受惠內地通關消息刺激，本港樓市成交略為回暖。據中原地產統計，十大屋苑周末（24、25日）錄得17宗成交，較上周末錄6宗增加183%，創十八周新高；至於聖誕4日長假期則錄約32宗成交，創2010年後聖誕長假期的成交新高。當中，以美孚新邨錄10宗佔最多。



過去四天聖誕長假期，以美孚新邨錄10宗成交佔最多，其次為鰂魚涌太古城的8宗；新界兩屋苑、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊各錄4宗。至於假期內有一個屋苑「零成交」，為東涌映灣園。

陳永傑：樓價或有望成功尋底

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國加息放緩，中港兩地陸續放寬防疫措施，聖誕前已傳出通關利好消息，刺激買家四出睇樓比較，不少買家入市心態轉為正面，亦加快入市步伐。

他續指，由於現時一手市場未有大型新盤推出，以貨尾為主，不少購買力回流二手市場，料明年經濟及樓市會逐步踏上復常之路，相信樓市小陽春已確定，若落實通關後，樓價有望成功尋底，預料明年全年樓價於谷底反彈15%。

太古城四天長假期錄8宗成交

港島區方面，太古城四天錄8宗成交，新錄一宗漢宮閣高層 F室，實用面積723平方呎，三房間隔，獲買家以1,230萬元承接，呎價17,012元。屋苑12月暫錄約19宗成交，平均成交呎價約16,214元。

九龍區方面，美孚新邨4天假期錄10宗成交，包括百老匯街89號低層B室，實用面積914平方呎，三房套間隔，望內園景，原先以980萬元放盤，其後減至930萬元，議價後終以920萬元沽出，呎價10,066元，屋苑12月至今暫錄約34宗成交。

至於新界區，沙田第一城四天假期錄4宗成交，包括36座高層C室，實用面積307平方呎，兩房間隔，以480萬元易手，呎價15,635元。12月至今屋苑暫錄約16宗成交。