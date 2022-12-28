萊坊：料全年樓價跌15%　明年首季價、量仍低位徘徊

差估署11月份私人住宅樓價指數報339.4點，按月再跌3.33%，連跌六個月，創超過五年新低。而今年首十一個月本港樓價累跌13.83%，與去年9月歷史高位398.1點相比，更累跌約14.74%。

料全年官方樓價指數跌幅達15%

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒今日指，官方樓價指數反映二手樓價為主，市場欠缺利好消息，同時受本地及環球經濟前景急速轉差影響，整體市場氣氛疲弱，他預計，12月官方指數表現將繼續尋底，全年官方樓價指數跌幅達一成半，明年第一季樓價及成交量仍會在低位徘徊。

王兆麒又指，雖然美國開始減慢加息步伐，但香港銀行體系結餘已跌至1,000 億以下，預計香港整體借貸成本仍有機會上升，影響上車人士及新造按揭。

此外，視乎與內地通關巨體安排及內地疫情，他認為，短期內購買力仍然不足，整體成交量維持在低水平，預計未來第一季，一及二手成交量按月會在3,000至4,000宗左右徘徊。政府有需要「減辣」去增加市場成交，應考慮完全取消額外印花稅（SSD）及修改買家印花稅（BSD）稅制。

料短期不會有大型新盤開售

至於發展商明顯減慢推盤步伐，他預計，短期內不會開售大型項目，未來兩三個月一手市場成交每月維持在300至500宗左右。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

租金方面，11月差估署租金指數報175.2點，按月再跌1.3%；今年首十一個月租金累計跌4.1%。王兆麒指，雖然按月租金下跌，但預期入境人士數量開始慢慢回升，對住宅租務有支持，部分原有本地準買家亦開始轉買為租，相信未來數月住宅租金走勢平穩。