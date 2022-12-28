差估署11月樓價指數再跌3.33%　創逾五年新低　呢類單位最傷

本港樓價仍未止跌，差餉物業估價署今（28日）公布，11月份私人住宅樓價指數報339.4點，較10月修訂後臨時數字的351.1點，按月下跌3.33%，連跌六個月，屬2017年7月錄得的337.5後、超過五年新低。



今年首十一個月，本港樓價累跌13.83%；與去年9月歷史高位398.1點相比，累跌約14.74%。

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報340.9點，按月跌3.4%，按年跌13.9%；大型單位（D、E類）報301.2點，按月跌1.5%，按年跌8.9%。

今年樓價顯著回落，地產代理門市不時登上「劈價盤」廣告。（李澤彤攝）

B類單位繼續跑輸大市

若再細分各類戶型，跌幅最多仍然是B類單位（431至752平方呎），報326.6點，按月跌3.5%；A類單位（面積431平方呎或以下）報374.1點，按月跌約3.25%；C類（753至1,076平方呎）報307.4點，按月跌3.1%。

至於D類（面積1,076至1,721平方呎）單位則報307.6點，按月跌1.34%；E類（1,722平方呎或以上） 單位報273.7點，按月跌2.9%。值得留意，E類單位已連續七個月錄得少於20宗成交。

租金方面，11月份租金指數報175.2點，按月再跌1.3%。而上月公布的10月份租金指數，當時仍為179.5點，按月錄得回升，但最新修訂後，10月租金指數臨時數字為177.6點，按月有0.5%跌幅。今年首十一個月，租金累計跌4.1%。