十大屋苑全年2262宗買賣　按年跌36%　太古、康怡樓價勁挫兩成

中原地產十大屋苑12月錄得184宗成交，按月回升12.9%。不過2022年全年計，十大屋苑共錄2,262宗成交，按年跌35.7%，更創4年新低，樓價亦全線下挫，跌幅介乎13.9%至21.7%，跌幅最勁屋苑為鰂魚涌太古城及康怡花園，同時錄得逾兩成跌幅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在美國加息潮及第五波疫情影響下，樓市今年交投價量齊跌。惟近日好消息逐漸浮現，美國加息速度放緩、中港兩地進一步放寬防疫措施及明年初全面通關等，令樓市再次升溫，各區睇樓氣氛持續好轉，部份買家更率先偷步入市，樓市小陽春已成雛型，樓價有望尋底成功，谷底反彈。

麗港城及美孚新邨12月交投造好

十大屋苑中，麗港城及美孚新邨在12月交投造好。其中麗港城全月錄得23宗成交，對比上月11宗大升109.1%，平均實用呎價則微跌至12,185元。惟全年僅錄得160宗成交，按年急瀉逾4成，更創4年新低，平均實用呎價按年則大跌19%，跌幅為四大九龍指標屋苑之最。

另外，美孚新邨本月交投倍升，全月錄得36宗成交，惟平均實用呎價則進一步下調至10,637元水平。全年計，美孚新邨錄得264宗成交，按年下挫近3成，更創3年新低，平均實用呎價按年亦大跌18.4%，更創6年新低，反映反映在疫情及美國加息潮下，美孚新邨今年跟隨大市價量齊跌。

新界方面，天水圍嘉湖山莊12月錄得28宗成交，較11月多3宗，1平均實用呎價9,643元，較11月升0.07%，連升2個月。總結全年，嘉湖山莊共錄得358宗成交，按年減少約33%，平均實用呎價亦按年下跌17%，跌穿1萬元水平。

沙田第一城12月共錄約20宗成交，較上月跌13%，總結全年錄352宗成交，按年跌18.5%，實用平均呎價約14,510元水平，較上月升0.8%，但按年錄約16%跌幅，屋苑本年樓價及成交量較去年均錄跌幅。

康怡花園12月表現最差 按月跌27.3%

至於12月交投最差是康怡花園，錄得8宗成交，按月下跌27.3%，平均實用呎價回升3.3%至14,075元。中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園自24日後至今未錄得成交，臨近年底節日氣氛濃厚，買家或待長假期後再作入市決定。

其次為太古城，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，12月至今錄得23宗成交，按月大幅下跌20.7%，平均實用呎價則企穩，錄16,007元。

麗港城及美孚新邨12月交投造好