十大屋苑11月錄153宗成交　創4個月新低　美孚新邨呎價急跌15.5%

據中原地產統計，十大屋苑11月錄得153宗成交，較10月份的177宗，按月減少13.6%，成交量創四個月新低，亦是連續七個月少於200宗成交。十個屋苑中，只有太古城的成交量按月有增幅。至於呎價方面，月內有八個屋苑呎價報跌，跌幅最大為美孚新邨，樓價按月急挫15.5%，險守一萬元關口。



陳永傑：料12月成交續低迷 樓價向下調

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，11月市場欠缺好消息，疫情及加息影響持續，股市亦波動，買家入市意欲維持低企，致成交維持膠著，樓價持續向下尋底。近日中港兩地疫情升溫，他相信短期內通關無望，12月美國議息，料會再次加息，加息影響持續，如市場繼續缺乏好消息，預計12月成交維持低迷，樓價繼續向下調整，跌幅恐再擴大。

太古城單月24宗成交 映灣園勁跌77%至3宗

十大屋苑中，只有鰂魚涌太古城的成交量按月有上升，由10月的15宗，大增60%至11月的24宗，不過平均成交呎價15,952元，按月跌2.9%。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城上半月僅錄5宗成交，部份業主急於放售單位，願意大幅減價，才令下半月成交加快，半個月連錄19宗，惟成交價已回落至2016年水平。

至於交投量跌幅最大為東涌映灣園，由10月的13宗成交減至11月的3宗，勁跌77%。其次為黃埔花園，交投量按月少42%至11宗。

至於呎價方面，只有兩個屋苑按月上升，為藍田麗港城及天水圍嘉湖山莊，分別按月升1.6%及0.6%，新報12,351元及9,636元。

反觀其餘八個屋苑呎價報跌，當中以美孚新邨跌幅最慘烈，中原地產高級資深分區營業經理黃惠霞表示，屋苑平均呎價按月急跌15.5%，險守1萬元關口，僅報10,070元，惟創六年新低。她相信，價位回落可吸引觀望多時的買家趁機「執平貨」，料下月交投會回穩。

康怡、黃埔花園呎價同挫一成

至於跌幅第二大為鰂魚涌康怡花園，按月跌11.9%至13,603元；紅磡黃埔花園的平均成交呎價急挫逾一成，最新報12,989元；鴨脷洲海怡半島呎價則按月挫8.5%至14,839元。

細價屋苑嘉湖山莊成交量保持，呎價更按月微升0.6%，但已是連續兩個月跌穿1萬元水平，中原地產高級區域營業經理馬斯力表示，業主普遍願意減價，目前議價空間約有5%。由於年尾屬傳統樓市淡季，預計下月市況大機會維持膠著，業主或需要進一步擴大減幅。