住宅官地供應5860伙、佔整體36%　連續三年低於私人重建項目

本財年賣地計劃四個季度合計，共提供16,070個單位，較全年土地供應目標12,900伙高出約25%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，當中的屬於官地的土地供應達5,860伙，為近三年最高，但佔整體數字約36%，連續三年低於私人發展及重建的比例。

劉嘉輝指，隨著政府積極覓地，本財年官地提供的土地供應達5,860伙，為近三年最高，佔比也升至約36%的三年高位；不過同期私人發展及重建供應錄6,285伙，連續三年為最多的供應來源類別，而本財年佔比達39%，比起官地36%更高。

北部都會區加快發展 住宅官地大幅增加

他表示，希望「北部都會區」加快發展，住宅官地有望大幅增加，提高未來供應的穩定性，避免過份倚重私人發展及重建供應。

本財年屬於官地的土地供應達5,860伙，為近三年最高，佔整體數字約36%。

本財年供應1.6萬伙 按年跌15%

綜合本財年賣地計劃共提供16,070個單位，雖然較上一個財度18,930伙按年減少約15%，但已創5年以來次高；不過，由於2018年底公私營房屋比例改至7比3後，發展商吸納作私人住宅發展的土地儲備相對減少，每年土地吸納難與之前逾2萬伙水平相比。

隨著政府積極發展「北部都會區」，他相信未來土地供應不足情況將會改善，惟土地轉化成房屋需時，近數年售出的地皮陸續施工後，落成量將逐步反映，估計短期內落成量呈穩定發展。