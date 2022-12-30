賣地計劃｜第四季度推一幅荃灣住宅地　全年累推1.6萬伙超標25%

發展局今日（30日）公布本財年第四季度（2023年1月至3月）賣地計劃，第四季度將推出一幅荃灣住宅用地，提供490伙，按季大跌80%。不過連同8個私人重建項目共2,630伙計，第四季度合共推出3,120伙。至於綜合本財年四個季度，合共推出16,070伙，超過全年供應目標12,900伙約25%。



8項私人重建項目 涉2630伙

發展局局長甯漢豪表示，第四季度招標推出一幅荃灣住宅地490伙，另有8個私人重建項目，完成地契修訂後將提供2,630伙，即下季度合共3,120伙。至於「一鐵一局」則未有項目推出招標。

甯漢豪指，本財年首三季共推出12,950伙，已超過12,900伙全年目標。而合計本財年四個季度，合共提供16,070伙，超過全年供應目標12,900伙約25%。

下季推旺角洗衣街商業地

商業地皮方面，下季度將推出旺角洗衣街與亞皆老街交界商業地皮，該幅地皮可建樓面高達152萬平方呎。她指出，該幅商業地屬罕有九龍區大型商業用地，推出該商業地主要視乎政策目標，又指2019年已經完成改劃商業地，目前已做好天橋、道路等規劃，項目亦會設有社區設施，因此認為應盡快推出，滿足社會期望。

旺角洗衣街與亞皆老街交界商業地皮。（蔡偉南攝）

甯漢豪：每幅批出地皮均達合理估算

對於近日多幅地皮以低於市場估值推出，甯漢豪解釋政府推地與地價及經濟的關係。她指出，雖然近月一幅啟德地皮以低於市場估值逾兩成批出，但重申每幅地皮批出前，均設有底價，批出價亦達到專業估價師的合理估算，代表屬於政府願意接受的市價。又指經濟好時，地價高一點，但總不能在經濟好才推出土地，否則未能達到持續推地的政策目標。

早前市場預計港鐵（0066）東涌東站第1期物業發展將於第四季度推出，不過卻是次未有公布。甯漢豪解釋，主要由於運輸及物流局正與港鐵正商討延線協議，預計在完成文書工作才推出。