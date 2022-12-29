赤柱環角道豪宅地下周截標　中原削估值20%、每呎地價降至1.3萬

赤柱環角道豪宅地皮將於下周五（1月6日）截標，惟近月地皮市場造價欠理想，再有測量師因應市況下調環角道豪宅地的估值，每呎樓面地價由約1.6萬元大幅降低至1.3萬元，減幅高達約19%。

中原地產測量師張競達表示，赤柱環角道豪宅地面積相當大，屬區內20年來最大型的地皮供應，可落成規模較大的豪宅屋苑，項目地積比率約1.84倍，反映部份將用作分層單位，料可提供600多個單位，亦會提供一間安老院舍，中高層單位將可望海景。

地皮非最優質地段 面向公屋馬坑邨

不過他指，地價在下半年開始明顯回落，加上地皮位置並非赤柱最優質的地段，對面為公屋馬坑邨，故調低每呎估值，由每呎樓面地價1.6萬元調低至1.3萬元，最新地價估值約62.4億元。

中原張競達表示，赤柱環角道豪宅地面積相當大，屬區內20年來最大型的地皮供應。（資料圖片）

樓面地價估值最低僅每呎1.1萬

事實上，近月賣地市場頻頻錄得低於市場估值下限的成交，令個別測量師看淡該豪宅地皮的作價。早前，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚已率先下調環角道地皮的估值，至每呎僅約1.1萬元，估值低至52.8億元，屬市場下限水平。

參考9月份政府公布賣地計劃時，市場預計地皮的每呎樓面地價約2.5萬至4.3萬元，即估值高達119億至206億元。不過及後樓市出現回落，11月份估值下調35%至每呎1.63萬元，估值下限為約78億元。

據最新市場估值，該幅地皮每呎樓面地價約1.1萬至2.9萬元，估值約52.8億至139.3億元。

+ 3

資料顯示，赤柱環角道住宅地為鄉郊建屋地段第1204號，地盤面積約為257,264平方呎，指定作私人住宅用途。最高可建樓面面積約480,245平方呎。樓面面積並不包括將由買方按照賣地條件所興建的安老院舍政府物業。

原為綠化地 去年向城規會申請改劃住宅

翻查資料，上述招標地皮原為綠化地，於2021年9月向城規會申請改劃作住宅（乙類）用途。當時發展方案資料顯示，該項目地積比率約1.84倍，落成後總樓面約48萬平方呎，提供約637伙，預計容納人口約1,826名，同時設有一個提供150個宿位的安老院舍，面積約45,317平方呎。