年輕情侶除夕議價3小時　終平估價10%購海濱花園上車

受通關消息推動，加上樓價顯著回落，有年輕用家趁除夕（12月31日）夜趕入市，在參觀荃灣海濱花園一個三房單位後，隨即還價，並以568萬元成功上車。



中原地產分行經理周毅麒表示，剛錄得海濱花園一宗成交，為9座高層A室，實用面積497平方呎，三房間隔，座向西北、望海景，連雅致裝修，原叫價680萬元，終以568萬元易手，呎價11,429元，即累減112萬元。

據知，新買家為一對年輕情侶，已搵盤約一個月，二人在周末、即除夕當日參觀上址後感合心水，眼見通關在即，怕樓價觸底回升，即時洽購。經過3小時議價後，雙方願以568萬元成交，此成交價較銀行估價低約64萬元或一成。

周毅麒指，原業主於2009年11月以248萬元買入上述單位，現易手帳面獲利320萬元，單位十三年間升值1.3倍。12月荃灣區錄得超過100宗二手成交，按月增加一成多。

家庭除夕443萬購嘉湖山莊兩房

另有家庭亦在除夕當日，入市天水圍嘉湖山莊兩房戶。

中原地產副分區營業經理杜官賜表示，嘉湖山莊麗湖居3座高層F室，實用面積442平方呎，兩房間隔，8月開價530萬元，兩度降價後，12月改以460萬元放盤，終獲同區分支家庭客議價，並於除夕以442.8萬元成交，呎價10,018元。

而原業主於2011年6月以200萬元買入單位，現面獲利242.8萬元，單位十一年多升值1.2倍。